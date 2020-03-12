بريطانيا تتكبد خسائر بسبب قرار ترامب حظر السفر إلى أوروبا

اعتبر وزير المال البريطاني، ريشي سوناك، أن حظر السفر إلى أوروبا، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد البريطاني.

وقال سوناك في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إن حظر السفر سيكون له تأثير من ناحية الطلب على الاقتصاد البريطاني، حيث إن الناس لا ينفقون في الحالة الطبيعية بنفس الطريقة التي ينفقون فيها عند السفر.

وأشار سوناك إلى أن القرار سيؤثر على عملية التصدير، وسيسبب مشكلة على العرض بالنسبة للشركات البريطانية، وسيقلص الطاقة الإنتاجية للاقتصاد البريطاني بشكل مؤقت، بحسب “رويترز”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن بلاده ستمنع السفر إلى الدول الأوروبية، باستثناء بريطانيا ابتداء من يوم غد الجمعة، ولمدة 30 يوما لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والذي صنف كوباء عالمي.

وقال ترامب في كلمة: “سنمنع السفر إلى الدول الأوروبية باستثناء بريطانيا، ابتداء من الجمعة ولمدة 30 يوما لمواجهة انتشار فيروس كورونا”، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي اتخذ خطوات حقيقية لمنع انتشار فيروس كورونا، وواشنطن قامت بخطوات جدية أيضا بهذا الصددK الولايات المتحدة قادرة على مواجهة فيروس كورونا وسجلنا انخفاضا في أعداد الحالات الجديدة خلال الأيام الماضية”.

ودعت الولايات المتحدة الأمريكية مواطنيها لتجنب السفر إلى الخارج وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، اليوم الخميس: “تنصح وزارة الخارجية المواطنين الأمريكيين بمراجعة خططهم بشأن السفر إلى الخارج على ضوء انتشار فيروس كورونا”.

المصدر: سبوتنك