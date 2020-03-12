بيسكوف: لا اتصالات بين الكرملين وترامب حول الوضع في سوق الطاقة

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الخميس، أن الكرملين لم يجر اتصالات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولم يناقش الوضع في سوق الطاقة. وذكرت صحيفة “بوليتيكو” نقلاً عن مصادر لم تسمها ، أن الرئيس الأميركي تحدث مع ممثلين روس وسط الوضع الحالي في سوق النفط. ولم يتم ذكر أسماء المسؤولين الروس ، وكذلك تاريخ المحادثة في الوقت نفسه ، لفتت “بوليتيكو” إلى أن ممثلي روسيا، اللذين يدور الحديث عنهم هم ” مقربون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”. فيما لم يؤكد البيت الأبيض صحة المعلومات من عدمها.

المصدر: سبوتنيك