بلجيكا تسجل 85 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 399 شخصًا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2020 - 13:56
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بلجيكا تسجل 85 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 399 شخصًا (سبوتنيك)
منذ 13 mins
12 March، 2020
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