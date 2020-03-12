الصين ترجح انتهاء وباء “كورونا” بحلول حزيران/يونيو

رجح رئيس لجنة الخبراء الخاصة التابعة للجنة الصحة الوطنية في الصين تشونغ نانشان الخميس، انتهاء وباء فيروس “كورونا” التاجي بحلول حزيران/يونيو، إذا اتخذت البلدان الأكثر تفشي بالفيروس التدابير اللازمة.

وقال كبير علماء الأوبئة في مؤتمر صحفي “يسرني جدا أن أرى تدابير تُتخذ بالفعل في إيطاليا وكوريا الجنوبية، حيث ينخفض بالفعل عدد الحالات الجديدة انخفاضا ملحوظاً. وإذا كان الأمر كذلك، فأتوقع أن ينتهي الوباء في حزيران/يونيو”.

وأشار إلى أنه كقاعدة عامة في الصيف في ظروف ارتفاع درجة حرارة الهواء نسبيا يكون الفيروس أقل نشطا ، و لذلك فإن الوباء سينخفض. واكد أن عدوى الفيروس قوية جدا وتتطلب تدخلا حكوميا للسيطرة عليه. وأضاف أنه “في بعض البلدان، يكون معدل الوفيات الناجمة عن المرض مرتفعاً جداً – في إيطاليا، وفي إسبانيا، وفي الولايات المتحدة، وفي فرنسا. وهذا يعني أن الوباء يحتاج إلى إيلاء اهتمام كافِ. لأنه إذا نظرتم إلى الصين، فإن معدل الوفيات في البلاد من هذا الفيروس حوالي 3 في المائة، ولكن في الواقع الفرق كبير. في مدينة ووهان مقاطعة وهوبي، يبلغ معدل الوفيات 4.9 في المائة وخارج مقاطعة هوبي منخفض جدا. وهذا يعني أن هناك ضوابط صارمة للغاية”.

ومع تواصل تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، كثفت العديد من الدول الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، فيروس كورونا المستجد “وباء عالميا”، لكنها أكدت أنه لا يزال من الممكن “السيطرة عليه”. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحافي، في جنيف “نحن قلقون للغاية إزاء مستويات التفشي المقلقة وخطورتها، وكذلك أيضا إزاء مستويات انعدام التحرك المقلقة” في العالم. من جانب آخر أعلن المتحدث الرسمي باسم لجنة الصحة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية مي فنغ الخميس، أن ذروة وباء فيروس كورونا المستجد في الصين قد تم اجتيازها بالفعل.

المصدر: سبوتنيك