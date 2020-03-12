قائمقام مرجعيون عمم إجراءات على بلديات القضاء والمخاتير للوقاية من كورونا

أصدر قائمقام مرجعيون وسام الحايك بيانا توجه فيه الى كافة بلديات قضاء مرجعيون ومخاتير البلدات التي ليس فيها بلديات، جاء فيه: “متابعة للاجراءات الآيلة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا وبعد الخطوة الأولى التي قمنا بها سوية والتي قضت بتزويدنا بأسماء الوافدين الى بلداتكم من الخارج ليتسنى لطبابة القضاء متابعتها، يطلب إليكم متابعة تزويدنا بالأسماء بشكل دوري والإفادة عن القادمين من سوريا عن طريق البر أو من دول غير موبوءة للتأكد من أنهم لم يأتوا من خلال هذه الدول غير الموبوءة وهم أساسا كانوا يقيمون في دول تعاني من انتشار فيروس كورونا. ويطلب اليكم التشديد على أصحاب المحلات التجارية القادمين من الخارج الالتزام بالحجر الصحي الضروري وتأمين البديل لتسيير محلاتهم خلال فترة الحجر. كما يطلب من البلديات المبادرة الى التعقيم الدوري لمباني البلديات والمباني الرسمية المدنية والعسكرية ضمن نطاقكم الاداري”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام