رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يلتقي في قصر بعبدا رئيس الحكومة حسان دياب قبيل انعقاد جسلة مجلس الوزراء – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2020 - 11:18

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يلتقي في قصر بعبدا رئيس الحكومة حسان دياب قبيل انعقاد جسلة مجلس الوزراء

منذ 18 mins 12 March، 2020
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