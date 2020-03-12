الإذاعة الجزائرية الرسمية: تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في الجزائر – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2020 - 11:16
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منظمة الصحة العالمية: يمكن تصنيف فيروس كورونا بأنه "وباء عالمي" وانتشار الفيروس خارج الصين ارتفع 23 ضعفا خلال أسبوعين
الصحة العالمية: ايران تبذل قصارى جهدها لمكافحة فيروس كورونا رغم نقص التجهيزات لديها
الصحة العالمية: قلقون من عدم اتخاذ دول للاجراءات اللازمة والقيام بتدابير صارمة للحد من عدوى فيروس كورونا
رئيس الحكومة حسان دياب: قررنا وقف كل الرحلات من وإلى ايطاليا وإيران وكوريا الجنوبية والصين والحد من التجمعات
لجنة التدابير الوقائية لفيروس كورونا: منع التجمعات في الأماكن العامة والخاصة وإقفال المقاهي والمطاعم والحدائق
اللجنة: وقف دخول جميع الأشخاص القادمين من فرنسا، مصر، سوريا، العراق، اسبانيا، بريطانيا ودول أخرى يتفشى فيها الفيروس
وزيرة الإعلام منال عبد الصمد: الدولة لم تتقاعس في أزمة كورونا وإعلان حال الطوارىء منوط بالحكومة حصرا
المجلس الوطني للإعلام: إقدام محطة mtv على إعلان حالة الطورائ يرفع وتيرة مخاوف اللبنانيين وقلقهم وندعوها لتصحيح هذا الخطأ
السفارة الإيرانية في لبنان: مستعدون للتعاون مع لبنان لمواجهة فيروس كورونا استنادا إلى معايير منظمة الصحة العالمية
خلية الإعلام الأمني العراقي: سقوط 15 صاروخ كاتيوشا على معسكر التاجي الذي يضم قوات أمريكية شمالي بغداد
مسؤولون أمريكيون: أنباء عن مقتل أمريكيين اثنين وبريطاني في الهجوم الصاروخي وسقوط 12 اصابة في صفوف قوات التحالف
وزارة الخارجية الإيرانية: فتح جميع المنافذ الحدودية التي كانت مغلقة بسبب فيروس كورونا لإعادة التبادل التجاري
وزارة الصحة الاسرائيلية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في كيان الإحتلال إلى 100
السعودية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 21 حالة واقفال دور السينما والمسرح
الصحة الكويتية: تسجيل 8 إصابات جديدة بكرونا ليرتفع إجمال عدد الإصابات إلى 80
الصحة الجزائرية: تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في الجزائر و5 إصابات جديدة
اليونان تعلن عن الوفاة الأولى بكورونا لرجل عمر 66 عاما عاد من رحلة الى فلسطين المحتلة ومصر في نهاية شباط
كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 114 إصابة جديدة و6 وفيات بسبب فيروس كورونا
لجنة الصحة الوطنية في الصين: البلاد تجاوزت ذروة تفشي فيروس كورونا
ترامب يعلن منع الأوروبيين من دخول الولايات المتحدة لمدة ثلاثين يوما لوقف انتشار كورونا
تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ساحل العاج
الاتحاد الاوروبي يحذر من مخاطر "ارباك النشاط الاقتصادي" بعد حظر السفر الذي أعلنه ترامب
شركة تويتر تطلب من موظفيها حول العالم العمل من منازلهم بسبب فيروس كورونا
وزير الدفاع التركي: تم التوصل بدرجة كبيرة إلى تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب مع الوفد الروسي
للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الاتصال على مؤسسة الشهيد 0096170129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
الإذاعة الجزائرية الرسمية: تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في الجزائر
منذ 1 ساعة
12 March، 2020
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