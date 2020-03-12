رئيس الوزراء الروسي يعلن أن بلاده لم تكن المبادر بالانسحاب من اتفاق أوبك (وكالة سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2020 - 11:16

رئيس الوزراء الروسي يعلن أن بلاده لم تكن المبادر بالانسحاب من اتفاق أوبك (وكالة سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 12 March، 2020
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