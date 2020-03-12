واشنطن تعلن حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا

أعلنت العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم الأربعاء 11 مارس، حالة الطوارئ في المدينة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال عمدة واشنطن موريل بوزر، في مؤتمر صحفي، إن السلطات أعلنت حالة الطوارئ بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وتأكد إصابة 6 أشخاص بالفيروس، ما رفع حصيلة المصابين بالفايروس إلى 10 حالات.

وصرح عمدة واشنطن بأن إدارة صحة المدينة استأجرت منشأة يمكنها عزل ما يصل إلى 50 شخصا، علما أنه لم يكشف عن موقعها.

هذا، وجاء الإعلان بعد ساعات من توصية المدينة بإلغاء جميع التجمعات غير الضرورية التي يزيد عدد الأشخاص فيها عن 1000.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة 1270 حالة، بينما توفي 37 شخصا جراء العدوى.

وتدرس الولايات المتحدة فرض حظر على دخول المسافرين من أوروبا، في مسعى لإبطاء انتشار فيروس كورونا، بحسب ما ذكر مسؤول أمريكي، يوم الأربعاء.

وقال كين كوتشينيلي، نائب وزير الأمن القومي بالوكالة، إن “المسألة قيد النقاش حول كيفية التعامل مع أوروبا بشكل عام.. ولم يصل ذلك بعد إلى مستوى استخدام السلطات القانونية لمنع السفر، ولكنه أمر قيد الدرس”.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، فيروس كورونا الذي يتفشى حول العالم “وباء عالميا”، لكنها أكدت أن السيطرة عليه ما زالت ممكنة.

وبحسب المنظمة، فقد تضاعف في الأسبوعين الأخيرين عدد الإصابات بالفيروس خارج الصين 13 مرة، كما تضاعف عدد البلدان التي وصل إليها الوباء ثلاث مرات.

المصدر: وكالات