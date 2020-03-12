مجلس الأمن الدولي يقلص جدول أعماله جراء فيروس كورونا

أعلن مجلس الأمن الدولي الأربعاء تقليص جدول أعماله خلال آذار/ مارس كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال ممثل الصين تشانغ جون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الامن هذا الشهر إن الاجراء يضمن ان “نكون في وضع افضل لحماية أنفسنا”.

وأبلغ تشانغ الصحافيين أنه لن يتم إلغاء جلسات مجلس الأمن، لكن الصين نصحت بـ “تقليص الاجتماعات”، وخفض أعداد الوفود.

وأضاف أن المشاورات غير الرسمية داخل المجلس قد يتم نقلها الى قاعة أكبر “حيث يكون لدينا مساحة أكبر وعدد أقل من الاشخاص”.

وأرجأت الأمم المتحدة مناسبات عدة كانت مقررة في شهري آذار ونيسان بسبب تفشي الفيروس، منها اجتماع حول التنوع البيئي البحري ومنتدى حول السكان الاصليين لبعض البلدان وآخر حول المرأة يشارك فيه نحو 12 ألف شخص في نيويورك.

واعتبر مسؤول في الأمم المتحدة لم يكشف عن هويته أن على المنظمة الأممية أن ترجىء ايضا المؤتمر الذي يعقد كل خمس سنوات لمراجعة معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية والمقرر في 27 نيسان/ابريل-22 أيار/مايو.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات بفيروس كوفيد-19 بين صفوف موظفي المنظمة الأممية البالغ عددهم 3 آلاف.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية