ترامب: أنا مستعد تماما لاستخدام السلطة الكاملة للحكومة الفيدرالية في التعامل مع فيروس كورونا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأنه مستعد تمام الاستعداد لاستخدام السلطة الكاملة للحكومة الفيدرالية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الرئيس الأمريكي في تغريدة على “تويتر”، بأن الولايات المتحدة لديها أكبر نظام رعاية صحية، وخبراء، وعلماء، وأطباء، من أي مكان في العالم.

وأكد دونالد ترامب قائلا: “معا، سوف نتفادى!”، في إشارة إلى مواجهة فيروس كورونا.

ووجه ترامب رسالة للمسؤولين الحكوميين، حيث قال: “أود أن أشكر جميع المسؤولين الحكوميين العظماء لدينا في فرقة العمل التي تواجه فيروس كورونا والذين يعملون على مدار الساعة”.

وكانت وكالة “رويترز” قد نقلت عن مصدر مطلع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يدرس إعلان تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة كارثة على المستوى الوطني.

وأوضحت “رويترز” أن الغرض من هذا الإجراء يكمن في الحصول على إمكانية لتخصيص أموال إضافية كبيرة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وفي غضون ذلك، ذكرت صحيفة “بوليتيكو” أن إدارة الرئيس الأمريكي تميل إلى اتخاذ هذه الخطوة بالتوافق مع “قانون ستافورد”، مما سيتيح تخصيص مبلغ قد يصل إلى 40 مليار دولار بشكل مساعدات عاجلة لمكافحة التفشي.

المصدر: وكالات