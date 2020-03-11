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March 11 2020 - 22:04

تأكيد سابع إصابة بفيروس كورونا في تونس

منذ 35 mins 11 March، 2020
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تونس - عربي وإقليمي

أكد وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، تسجيل حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لشخص قدم من مصر، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 7 حالات.

وجاء تأكيد وزير الصحة التونسي خلال اجتماع لجنة الصحة في البرلمان اليوم الأربعاء 11 مارس.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت يوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 6 حالات، أحدها لمواطن تمكن من مغادرة البلاد نحو فرنسا.

وفي السياق ذات، صرح عبد اللطيف المكي بأن الخط المالي الذي وضعته وزارة المالية على ذمة وزارة الصحة في إطار الخطة الوطنية لمجابهة كورونا تم إستنفاذه، مشيرا إلى أن وزارة المالية ستقوم بتوفير تمويلات إضافية.

وأوضح المكي أن الإشكال يتمثل أساسا في عملية التزود، نظرا للنقص الذي تشهده السوق العالمية من أجهزة التوقي من الفيروسات.

وبين الوزير أنه تم إتخاذ قرار بعدم تصدير أي من هذه التجهيزات، مشيرا إلى أنه تواصل مع وزارة التجارة من أجل تحقيق الإكتفاء في السوق التونسية.

المصدر: وكالات

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