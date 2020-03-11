وكالة رويترز نقلاً عن مسؤولين أمريكيين: أنباء عن مقتل أمريكيين اثنين وبريطاني في الهجوم الصاروخي على معسكر التاجي في العراق – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2020 - 23:34
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منظمة الصحة العالمية: يمكن تصنيف فيروس كورونا بأنه "وباء عالمي" وانتشار الفيروس خارج الصين ارتفع 23 ضعفا خلال أسبوعين
الصحة العالمية: قلقون من عدم اتخاذ دول للاجراءات اللازمة والقيام بتدابير صارمة للحد من عدوى فيروس كورونا
الصحة العالمية: ايران تبذل قصارى جهدها لمكافحة فيروس كورونا رغم نقص التجهيزات لديها
لبنان: تسجيل وفاة ثانية لمصاب بفيروس كورونا وارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 61 حالة
مستشفى سيدة المعونات: اصابة 10 اشخاص من طاقم العمل بفيروس كورونا بالاضافة إلى أحد المرضى في حالة حرجة وتتم متابعتهم
وزارة الصحة العامة: تسجيل أول حالة شفاء من فيروس كورونا في لبنان لسيدة كانت قد وصلت من إيران
رئيس الحكومة حسان دياب: قررنا وقف كل الرحلات من وإلى ايطاليا وإيران وكوريا الجنوبية والصين والحد من التجمعات
لجنة التدابير الوقائية لفيروس كورونا: منع التجمعات في الأماكن العامة والخاصة وإقفال المقاهي والمطاعم والحدائق
اللجنة: وقف دخول جميع الأشخاص القادمين من فرنسا، مصر، سوريا، العراق، اسبانيا، بريطانيا ودول أخرى يتفشى فيها الفيروس
وزيرة الإعلام منال عبد الصمد: الدولة لم تتقاعس في أزمة كورونا وإعلان حال الطوارىء منوط بالحكومة حصرا
المجلس الوطني للإعلام: إقدام محطة mtv على إعلان حالة الطورائ يرفع وتيرة مخاوف اللبنانيين وقلقهم وندعوها لتصحيح هذا الخطأ
نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والباتيسري تعلن الاقفال الشامل والمؤقت على جميع الأراضي اللبنانية بسبب فيروس كورونا
السفارة الإيرانية في لبنان: مستعدون للتعاون مع لبنان لمواجهة فيروس كورونا استنادا إلى معايير منظمة الصحة العالمية
الهلال الأحمر الفلسطيني: 112 إصابة خلال المواجهات المندلعة على جبل العرمة في بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة
استشهاد الفتى الفلسطيني "محمد عبد الكريم حمايل" بعد إصابته خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عند جبل العرمة جنوب نابلس
خلية الإعلام الأمني العراقي: سقوط 15 صاروخ كاتيوشا على معسكر التاجي الذي يضم قوات أمريكية شمالي بغداد
مسؤولون أمريكيون: أنباء عن مقتل أمريكيين اثنين وبريطاني في الهجوم الصاروخي وسقوط 12 اصابة في صفوف قوات التحالف
مصادر يمنية: قتلى وجرحى بإحباط الجيش واللجان الشعبية محاولة تسلل لتحالف قوى العدوان على جبهة مجازة بين عسير وصعدة
شركة أرامكو السعودية تعتزم زيادة طاقتها الإنتاجية القصوى من النفط إلى 13 مليون برميل يوميا
وزير الطاقة الروسي: قيام السعودية بزيادة إنتاج النفط ليس الخيار الأفضل في ظل الوضع الحالي للأسواق
العتبة الحسينية في كربلاء المقدسة تؤكد عدم إقامة صلاة الجمعة لهذا الأسبوع ولحين تحسن الظروف الصحية
الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد المتوفين إلى 354 والمصابين إلى 9 آلاف والمتعافين إلى 2959
وزارة الخارجية الإيرانية: فتح جميع المنافذ الحدودية التي كانت مغلقة بسبب فيروس كورونا لإعادة التبادل التجاري
ايطاليا: ارتفاع عدد الوفيات إلى 827 وعدد المصابين إلى 12462 بفيروس كورونا والحكومة تخصص مبلغ 25 مليار يورو لمواجهته
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: أعداد المصابين بفيروس كورونا ارتفعت في اليومين الماضيين والآن لا نعرف العدد بدقة
السعودية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 21 حالة واقفال دور السينما والمسرح
قطر تعلن تسجيل 238 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 262
وزارة الصحة في كيان العدو: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 97 إصابة
إلغاء تدريبات لحلف الأطلسي في شمال النروج على خلفية انتشار فيروس كورونا
نادي روما الإيطالي لكرة القدم يعلن رفضه التوجه إلى اسبانيا لخوض مباراة مع نادي اشبيلية بسبب التخوف من كورونا
مؤشر داو جونز ببورصة نيويورك يهوي بأكثر من 1400 نقطة ويدخل مرحلة "سوق هابطة"
للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الاتصال على مؤسسة الشهيد 0096170129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
وكالة رويترز نقلاً عن مسؤولين أمريكيين: أنباء عن مقتل أمريكيين اثنين وبريطاني في الهجوم الصاروخي على معسكر التاجي في العراق
منذ 1 ساعة
11 March، 2020
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