وكالة رويترز نقلاً عن مسؤولين أمريكيين: أنباء عن مقتل أمريكيين اثنين وبريطاني في الهجوم الصاروخي على معسكر التاجي في العراق – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2020 - 23:34

وكالة رويترز نقلاً عن مسؤولين أمريكيين: أنباء عن مقتل أمريكيين اثنين وبريطاني في الهجوم الصاروخي على معسكر التاجي في العراق

منذ 1 ساعة 11 March، 2020
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