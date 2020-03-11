أ.ف.ب: عدد الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا يزيد عن 22 ألفاً بينها 930 وفاة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2020 - 20:32

أ.ف.ب: عدد الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا يزيد عن 22 ألفاً بينها 930 وفاة

منذ 28 mins 11 March، 2020
أخبار موقع المنار

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