وقف تدريبات واسعة للناتو في النرويج بسبب كورونا

أوقف حلف شمال الأطلسي تدريبات واسعة في النرويج، تشارك به الدول الأعضاء، بسبب خطر تفشي فيروس كورونا، حسبما نقلت شبكة NRK النرويجية، اليوم الأربعاء، عن قيادة القوات المسلحة للمملكة.

وأوضحت القيادة أن القرار بوقف تدريبات Cold Response اتخذ بسبب بدء خروج الوضع المتعلق بتفشي الفيروس الخطير عن السيطرة.

وقال قائد التدريبات، روني ياكوبسين: “نريد الحفاظ على قدرتنا على القتال كي نتمكن من دعم المجتمع في هذه المرحلة شديدة التقلبات”.

وقد أعلن حتى اللحظة، عن إصابة أحد العسكريين المشاركين بالتدريبات في النرويج، بفيروس كورونا، الأمر الذي أدى إلى وضع نحو 850 من زملائه في الحجر الصحي.

وفي 8 مارس، قررت فنلندا سحب 400 من جنودها، لكن حوالي 14 ألف عسكري من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا والدنمارك والسويد والنرويج كانوا لا يزالون يشاركون في التدريبات حتى اليوم الأربعاء.

وشهدت حالات الإصابة بفيروس كورونا في النرويج نموا حادا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع من 277، مساء الثلاثاء، إلى 430، بعد ظهر اليوم الأربعاء.

ويعتبر الأطباء النرويجيون الإجراءات الوقائية المتخذة من قبل السلطات غير كافية، داعين إياها إلى بذل المزيد، بما في ذلك تحويل القدر الأكبر ممكن من الموظفين إلى نظام العمل “عن بعد”. كما نصح الأطباء المواطنين بإلغاء رحلاتهم إلى الخارج.

المصدر: وكالات