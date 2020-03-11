لجنة التدابير الوقائية لفيروس كورونا في لبنان : إقفال مراكز التسوق باستثناء مراكز المواد الغذائية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 11 2020 - 20:32

لجنة التدابير الوقائية لفيروس كورونا في لبنان : إقفال مراكز التسوق باستثناء مراكز المواد الغذائية

منذ 45 mins 11 March، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة