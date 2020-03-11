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March 11 2020 - 19:00

منظمة الصحة العالمية: يمكن تصنيف فيروس كورونا بأنه وباء عالمي

منذ 11 mins 11 March، 2020
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أخبار دولية - منظمات

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأربعاء، إنه يمكن تصنيف فيروس كورونا بأنه وباء عالمي.

وأضاف المدير العام للمنظمة أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 ضعفا خلال الأسبوعين الأخيرين.

وتابع أن منظمة الصحة العالمية تعرب عن قلقها العميق لمستويات انتشار الفيروس وحدته، كما أن قلقها عميق تجاه عدم اتخاذ الإجراءات الكافية.

من جهته، قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة، مايك رايان، إن استخدام عبارة وباء عالمي لوصف كورونا لن يغير من طريقة تعاملنا مع الفيروس.

المصدر: وكالات

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