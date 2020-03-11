تشييع “شهيد بيتا” الذي قضى برصاص العدو الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2020 - 19:00

تشييع “شهيد بيتا” الذي قضى برصاص العدو الاسرائيلي

منذ 50 mins 11 March، 2020
تشييع
عربي وإقليمي - فلسطين

شارك الاف من المواطنين الفلسطينيين الاربعاء في تشييع الشهيد محمد عبد الكريم خصاب حمايل 17 عاما والذي استشهد برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال مواجهات عنيفة اندلعت على جبل العرمة شرق بيتا جنوب نابلس.

وشيع الشهيد محمد حمايل بجنازة عسكرية مهيبة من امام مستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس باتجاه دوار الشهداء بمشاركة من قوات الامن الفلسطيني، ومن ثم نقل جثمان الشهيد الى مسقط راسه في قرية بيتا جنوب نابلس بحمله على الاكتاف من وسط البلدة باتجاه مقبرة القرية.

وهتف المشاركون بهتافات وطنية وشعبية تعاهد الشهيد بالسير على ذات الاهداف حتى تحقيق الحرية والاستقلال واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، كما هتف المشاركون بالعهد للشهيد بان الجبل لن يسقط في اشارة الى محاولة المستوطنين الاستيلاء على جبل العرمة.

المصدر: وكالة معاً

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