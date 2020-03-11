الرئيس دياب : لا حاجة الآن لإعلان حالة طوارئ أو إغلاق المطار – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2020 - 19:00

الرئيس دياب : لا حاجة الآن لإعلان حالة طوارئ أو إغلاق المطار

منذ 58 mins 11 March، 2020
أخبار موقع المنار

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