الرئيس دياب :نتعامل مع فيروس يتغير كل يوم وبناء على ذلك نتحرك – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2020 - 19:00
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منظمة الصحة العالمية: يمكن تصنيف فيروس كورونا بأنه "وباء عالمي" وارتفاع عدد الحالات خارج الصين 13 مرة خلال أسبوعين
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لبنان: تسجيل وفاة ثانية لمصاب بفيروس كورونا وارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 61 حالة
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نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والباتيسري تعلن الاقفال الشامل والمؤقت على جميع الأراضي اللبنانية بسبب فيروس كورونا
السفارة الإيرانية في لبنان: مستعدون للتعاون مع لبنان لمواجهة فيروس كورونا استنادا إلى معايير منظمة الصحة العالمية
رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر: الحصار الاقتصادي على سوريا يؤثر بشكل كبير في المجتمع والاقتصاد
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الهلال الأحمر الفلسطيني: 112 إصابة خلال المواجهات المندلعة على جبل العرمة في بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة
استشهاد الفتى الفلسطيني "محمد عبد الكريم حمايل" بعد إصابته خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عند جبل العرمة جنوب نابلس
مصادر يمنية: قتلى وجرحى بإحباط الجيش واللجان الشعبية محاولة تسلل لتحالف قوى العدوان على جبهة مجازة بين عسير وصعدة
شركة أرامكو السعودية تعتزم زيادة طاقتها الإنتاجية القصوى من النفط إلى 13 مليون برميل يوميا
وزير الطاقة الروسي: قيام السعودية بزيادة إنتاج النفط ليس الخيار الأفضل في ظل الوضع الحالي للأسواق
العتبة الحسينية في كربلاء المقدسة تؤكد عدم إقامة صلاة الجمعة لهذا الأسبوع ولحين تحسن الظروف الصحية
الرئيس الإيراني: الحكومة والقوات المسلحة كلها نزلت إلى الساحات وعطلة النوروز يجب أن تكون فرصة للإنتصار على فيروس كورونا
الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد المتوفين إلى 354 والمصابين إلى 9 آلاف والمتعافين إلى 2959
وزارة الخارجية الإيرانية: فتح جميع المنافذ الحدودية التي كانت مغلقة بسبب فيروس كورونا لإعادة التبادل التجاري
ايطاليا: ارتفاع عدد الوفيات في إقليم لومبارديا إلى 617 شخصاً والحكومة تخصص مبلغ 25 مليار يورو لمواجهة فيروس كورونا
مسؤول في البنتاغون: أرقام المصابين بفيروس كورونا بين صفوف الجيش الأميركي أكثر من المعلن عنها
الولايات المتحدة الأميركية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 1016 مصاب والوفيات إلى 31
وزارة الصحة التركية: تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد وتم وضع المصاب قيد الحجر الصحي
وزارة الصحة السعودية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 21 حالة
قطر تعلن تسجيل 238 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 262
إلغاء تدريبات لحلف الأطلسي في شمال النروج على خلفية انتشار فيروس كورونا
نادي روما الإيطالي لكرة القدم يعلن رفضه التوجه إلى اسبانيا لخوض مباراة مع نادي اشبيلية بسبب التخوف من كورونا
حركة طالبان: اطلاق السراح المشروط لسجناء الحركة الذي أعلنته الحكومة الأفغانية يناقض الاتفاق مع واشنطن
الرئيس دياب :نتعامل مع فيروس يتغير كل يوم وبناء على ذلك نتحرك
منذ 59 mins
11 March، 2020
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