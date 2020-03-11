وفد “الجهاد” الى موسكو التقى لافروف وبوغدانوف

التقى وفد حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين برئاسة الأمين العام زياد النخالة الاربعاء بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في العاصمة الروسية موسكو.

وجرى خلال اللقاء البحث في مجمل الأوضاع الفلسطينية خاصة ما يتعلق بما يسمى “صفقة القرن” وكذلك الوحدة الفلسطينية الداخلية.

وأكد لافروف على رفض بلاده لـ”صفقة القرن”، وأبدى “استعداد روسيا للمساعدة في تحقيق الوحدة الفلسطينية”.

بدوره، أكد وفد “الجهاد” على موقف الحركة “الثابت بضرورة مواجهة صفقة القرن التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية والتفريط بالقدس والضفة الغربية وحق عودة اللاجئين، كما تهدد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948”.

وشددت الحركة على أن “الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه التاريخية وثوابته الوطنية مهما كانت الظروف”، ولفت الى أن “الطريق لاستعادة الوحدة الفلسطينية يكون ببناء مرجعية وطنية وفق اتفاق بيروت 2017، تأخذ على عاتقها التصدي لصفقة القرن”، واشار الى أن “المواقف الرافضة لهذه الصفقة من جميع الأطراف الفلسطينية يجب أن تترجم إلى برنامج عمل نضالي للتصدي للمخططات الصهيونية الهادفة لتجاوز حقوق الشعب الفلسطيني في فلسطين والقدس”، وثمن “الموقف الروسي الرافض لهذه الصفقة”.

وقد سبق ان التقى وفد “الجهاد” بمستشار الرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، حيث جرى البحث في الاوضاع العامة على الساحة الفلسطينية.

المصدر: فلسطين اليوم