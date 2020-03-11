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March 11 2020 - 17:30

اصابات جديدة بكورونا في لبنان وأول حالة شفاء

منذ 23 mins 11 March، 2020
وزارة الصحة العامة1111
لبنان

اصدرت وزارة الصحة بيانا اعلنت فيه ان مجموع الحالات المثبتة بفيروس كورونا بلغ واحداً وستين بينهم اثنتان وخمسون حالة في مستشفى رفيق الحريري الجامعي وتسع حالات في المستشفيات الجامعية وتسجيل حالة وفاة جديدة لمريض في العقد السادس كان مصابا بمرض مزمن.
ولفتت الوزارة الى ان سبعة وثلاثين بالمئة من المرضى وفدوا من الخارج وثمانية وخمسين من المخالطين للحالات المثبتة بالاضافة الى ثلاث حالات قيد التقصي.

وأعلنت وزارة الصحة العامة عن أول حالة شفاء للمواطنة ر. ز. كانت مصابة بفيروس كورونا المستجد، وأدخلت الى مستشفى رفيق الحريري الجامعي بتاريخ 20/2/2020، حيث تلقت العلاج، وغادرت بتاريخ اليوم بعد التأكد من شفائها التام.

المصدر: قناة المنار

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