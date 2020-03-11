اصابات جديدة بكورونا في لبنان وأول حالة شفاء

اصدرت وزارة الصحة بيانا اعلنت فيه ان مجموع الحالات المثبتة بفيروس كورونا بلغ واحداً وستين بينهم اثنتان وخمسون حالة في مستشفى رفيق الحريري الجامعي وتسع حالات في المستشفيات الجامعية وتسجيل حالة وفاة جديدة لمريض في العقد السادس كان مصابا بمرض مزمن.

ولفتت الوزارة الى ان سبعة وثلاثين بالمئة من المرضى وفدوا من الخارج وثمانية وخمسين من المخالطين للحالات المثبتة بالاضافة الى ثلاث حالات قيد التقصي.

وأعلنت وزارة الصحة العامة عن أول حالة شفاء للمواطنة ر. ز. كانت مصابة بفيروس كورونا المستجد، وأدخلت الى مستشفى رفيق الحريري الجامعي بتاريخ 20/2/2020، حيث تلقت العلاج، وغادرت بتاريخ اليوم بعد التأكد من شفائها التام.

المصدر: قناة المنار