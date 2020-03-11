“الجهاد”: التحية لأهالي نابلس بتصديهم لإرهاب العدو الاسرائيلي دفاعا عن جبل العرمة

وجه الناطق باسم حركة “الجهاد الاسلامي” في فلسطين مصعب البريم التحية لأهالي قرية بيتا ولمدينة نابلس وهي تتصدى لإرهاب وجرافات العدو الاسرائيلي دفاعا عن جبل العرمة.

وأكد البريم الأربعاء أن “الضفة ستبقى عصية على الانكسار وشوكة في حلق الاستيطان والمشروع الصهيوني”، وأوضح أن “كل المحاولات الصهيونية بالقتل والملاحقة والاعتقالات وهدم البيوت لن تمنع استمرار تفجر الغضب في وجه الاحتلال حفاظا على الارض والمقدسات”.

وشدد البريم على أن “نهج المواجهة هو الأنجع لإعلاء صوت الحق والثوابت في وجه الزيف والباطل وهو النهج الأقدر على لجم الاحتلال وسياساته العدوانية”.

المصدر: فلسطين اليوم