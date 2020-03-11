اليمن: طيران العدوان يستهدف سيارتي إسعاف بمأرب والجوف

استهدف طيران العدوان الأمريكي السعودي على اليمن الأربعاء سيارتي إسعاف في محافظتي مأرب والجوف.

وأكد الناطق الرسمي لوزارة الصحة اليمنية يوسف الحاضري أن “طيران العدوان السعودي استهدف سيارتي إسعاف بمحافظتي مأرب والجوف، في انتهاك سافر لكل الأعراف والمواثيق والقانون الدولي الإنساني”.

وأدان الحاضري “استمرار تحالف العدوان في استهداف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف”، وأشار إلى أن “استهداف سيارات الإسعاف، جريمة حرب وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المادة الثامنة”.

يذكر أن عدد سيارات الإسعاف التي استهدفها العدوان بلغت حتى اليوم 94 سيارة.

المصدر: موقع انصار الله