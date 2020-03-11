مراد: نعلن عن تشكيل وحدة التعقيم الصحية في البقاع الغربي والأوسط وراشيا

أطلق مدير عام مؤسسات الغد الأفضل الوزير السابق حسن مراد “وحدة التعقيم الصحية لمكافحة فيروس كورونا، تأتي هذه الوحدة من ضمن الوحدات الاجتماعية والانسانية والافواج التي تم انشاءها لخدمة اهالي وابناء البقاع.

واعتبر مراد أن هذه الخطوة تأتي إنسجاما مع دورنا في الوقوف إلى جانب أهلنا في كل الأزمات،وقال” أمام خطورة فيروس كورونا، نعلن عن تشكيل وحدة التعقيم الصحية والتي ستكون متأهبة دوما لخدمة أهلنا في البقاع الغربي وراشيا والأوسط، حيث سيتم توزيع المناديل المعقمة على كل طلاب مدارس المنطقة إضافة إلى توزيع ١٠ الاف وحدة من معقمات اليدين على المارة عند تقاطع الطرق الرئيسية. كما ستقوم وحدة الطوارىء بتعقيم المدارس والقاعات العامة ودور العبادة وأي مكان عام تحدده البلديات ضمن نطاقها”.

المصدر: موقع المنار