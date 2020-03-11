النائب عسيران: لحالة طوارئ صحية

طالب عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب علي عسيران، في بيان، الحكومة ب”اعلان حالة طوارئ صحية من شأنها ان تحد من الانتشار السريع لوباء كورونا، على غرار ما أعتمدته كل من فرنسا وايطاليا، وبدأته الصين في هذا المجال وادى الى تراجع اعداد المصابين في يوهان من الالاف الى واحد بالمئة”، عازيا طلبه الى “عدم قدرتنا على مواجهة هذا المرض وافتقارنا الى المعدات اللازمة، من جهة استهتار اللبنانيين وعدم جديتهم في التعاطي مع هذا الوباء القاتل، ومن جهة ثانية التجارة الحاصلة في مواد التنظيف والتعقيم التي تبين علميا وطيبا ان لا فاعلية لها”.

كما طالب ب”ضرورة تخصيص مراكز للحجر الصحي والمعالجة في كل المحافظات على الا تكون حكرا على مستشفى بيروت، خصوصا بعدما بدأت المؤشرات تدل عن اصابات في كل المناطق”، داعيا المواطنين الى “التخفيف من ارتيادهم المجمعات والامكنة العامة، لعل في ذلك ننجح بانقاذ ما تبقى من العام الدراسي والاقتصاد اللبناني الذي انهار نتيجة الهدر والفساد والاستهتار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام