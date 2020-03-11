مؤشرات بورصة وول ستريت في نيويورك تفتح على انخفاض حاد بسبب المخاوف من فيروس #كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2020 - 15:54

مؤشرات بورصة وول ستريت في نيويورك تفتح على انخفاض حاد بسبب المخاوف من فيروس #كورونا

منذ 11 mins 11 March، 2020
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