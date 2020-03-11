مؤشرات بورصة وول ستريت في نيويورك تفتح على انخفاض حاد بسبب المخاوف من فيروس #كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2020 - 15:54
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حركة طالبان: اطلاق السراح المشروط لسجناء الحركة الذي أعلنته الحكومة الأفغانية يناقض الاتفاق مع واشنطن
وسائل إعلام أميركية تتوقع فوز جو بايدن في ولاية ميشيغن في الانتخابات التمهيدية لرئاسة الحزب الديمقراطي
مؤشرات بورصة وول ستريت في نيويورك تفتح على انخفاض حاد بسبب المخاوف من فيروس #كورونا
منذ 11 mins
11 March، 2020
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