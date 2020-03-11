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March 11 2020 - 17:28

أول ظهور للرزاز بعد إصابته بـ”الحزام الناري”

منذ 35 mins 11 March، 2020
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الاردن - عربي وإقليمي

ظهر رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز لأول مرة بعد الكشف عن إصابته بمرض الـ “حزام الناري”، وذلك خلال زيارته للمركز الشامل للخدمات الحكومية المقام بجانب قصر العدل، اليوم الأربعاء.

وكشف وزير التنمية السياسية الأردني موسى المعايطة، أن “الرزاز يعاني من وعكة صحية تتمثل بما يعرف بالحزام الناري، وهو مرض مؤذ، داعيا له بالشفاء”.

والحزام الناري مرض جلدي ناتج عن التهاب فيروسي شديد يصيب الجلد، يظهر على هيئة حبوب كثيرة مجمعة النطاق، يشعر المصاب بها بألم شديد في المنطقة المصابة.

من جهته، أكد الرزاز خلال الزيارة على أن “المركز أنموذج في عكس التوجيهات الملكية نحو إراحة المواطن والتقليل عليه بالجهد والوقت في الحصول على الخدمات المقدمة، وهو نموذج رائع يجب البناء عليه وتعميمه”.

المصدر: وكالات

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