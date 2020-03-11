السعودية تعلن اكتشاف إصابة مصري قادم من نيويورك بفيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2020 - 17:28

السعودية تعلن اكتشاف إصابة مصري قادم من نيويورك بفيروس كورونا

منذ 37 mins 11 March، 2020
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السعودية - عربي وإقليمي

أعلنت وزارة الصحة السعودية رصد وتسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) لأحد الركاب العابرين من حاملي الجنسية المصرية، كان قادما من نيويورك، ومتجها إلى القاهرة.

وأشارت الوزارة إلى أن كاميرات الرقابة رصدت ارتفاع حرارة المواطن المريض، فتم عزله من المطار بشكل مباشر، ونقله إلى مستشفى بمحافظة جدة.

وقد تواجد الراكب في مصر قبل توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ14 يوما السابقة لقدومه إلى مطار جدة.

وبهذا يصبح مجموع الحالات المسجلة للإصابة بفيروس كورونا الجديد داخل السعودية 21 حالة.

المصدر: وكالات

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