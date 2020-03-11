الحريري: لاقفال الأبواب في وجه الكورونا من أي دولة أتى ولتتقدم سلامة اللبنانيين على أي اعتبار

دعا الرئيس سعد الحريري في سلسلة تغريدات على حسابه عبر “تويتر”،إلى “إقفال الأبواب في وجه الكورونا من أي دولة أتى، شقيقة او صديقة، بعيدة أو قريبة، وقال: ” لتتقدم سلامة اللبنانيين على أي اعتبار”.

أضاف:”لبنان في دائرة الخطر، شأنه شأن كثير من البلدان التي بادرت لقرارات شجاعة ومسؤولة، أقفلت الأجواء والحدود ووضعت مناطق بكاملها تحت الحجر الصحي. والخطر بات يتطلب استنفارا بكل الميادين الرسمية والأهلية والمنظمات المتخصصة والمراكز الطبية”.

وختم الرئيس الحريري: “إذا كانت القضايا السياسية والاقتصادية محل خلافات تحتمل الاجتهاد والتباين في وجهات النظر، فإن خطر فيروس كورونا يستدعي عدم التردد في اتخاذ الإجراءات التي تحمي سلامة المواطنين والمقيمين، وتعلو على أية مصالح والتزامات سياسية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام