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March 11 2020 - 14:26

تسجيل 10 حالات وفاة جديدة في مدريد جراء “كورونا”

منذ 7 mins 11 March، 2020
تسجيل 10 حالات وفاة جديدة في مدريد جراء "كورونا"
تسجيل 10 حالات وفاة جديدة في مدريد جراء "كورونا"
أخبار دولية - اسبانيا

أعلنت السلطات الصحية في منطقة مدريد الأربعاء، عن تسجيل 10 حالات وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالمنطقة إلى 31. وقالت الهيئة الصحية للمنطقة إن عدد حالات الإصابة بالفيروس المؤكدة ارتفع اليوم إلى 1024، مقارنة مع 782 حالة إصابة أعلن عنها أمس الثلاثاء. وأشارت صحيفة “لابانجورديا” الإسبانية في وقت سابق إلى أن متوسط عمر المتوفين حتى الآن 85 عاما، ومعظمهم من الرجال. وكان البرلمان الإسباني أعلن الثلاثاء تعليق أعماله كافة لمدة أسبوع على الأقل، بعد إصابة نائب بفيروس كورونا.

المصدر: سبوتنيك

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