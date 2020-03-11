السيد فضل الله: التوقف عن إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المساجد

أصدر السيد علي فضل الله بيانا أعلن فيه “التوقف عن إقامة صلاة الجمعة والجماعة في مسجد الحسنين في حارة حريك، إضافة إلى كافة المساجد التي تشرف عليها مؤسسات العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله”.

وجاء في البيان “إلى الإخوة المؤمنين والأخوات المؤمنات، حرصا منا على الأخذ بمبدأ الوقاية، ولسلامتكم وسلامة الجميع، فإننا نعلن التوقف عن إقامة صلاة الجمعة والجماعة في مسجد الحسنين، وفي كافة المساجد التي تشرف عليها مؤسسات العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله حتى إشعار آخر، وريثما ينحسر هذا الوباء، وتكون هناك ظروف أفضل، سائلين المولى تعالى أن يدفع عنكم وعن كل اللبنانيين هذا البلاء، وأن تنعموا بصحة وعافية مع كل اللبنانيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام