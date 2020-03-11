التحكم المروري :تعطل مركبة على جسر #الكولا باتجاه نفق #سليم_سلام و #حركة_المرور كثيفة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2020 - 14:26

التحكم المروري :تعطل مركبة على جسر #الكولا باتجاه نفق #سليم_سلام و #حركة_المرور كثيفة في المحلة

منذ 33 mins 11 March، 2020
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