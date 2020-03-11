موسوي: امريكا أغلقت طريق تبادل الغذاء والدواء لكنها تنكر ذلك بوقاحة

قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي إن الحظر الامريكي الظالم وغير القانوني في ظل سياسة الضغوط القصوى ، ترك اثاره السلبية على الواقع الصحي في ايران. وفي مؤتمره الصحفي عبر الفيديو صباح الأربعاء، أوضح موسوي أنه “رغم أن الأدوية والتجهيزات الطبية لا ينبغي أن تخضع للحظر، إلا أن الولايات المتحدة أغلقت طرق التعامل في هذا المجال لكنها تزعم بكل وقاحة أن الدواء والغذاء غير مشمولين بالحظر”. وتابع قائلاً إن “طهران مستعدة لاختبار كل السبل التي تخفف من الضغط على الشعب الايراني”، مشيراً الى أن “الادارة الامريكية اذا كانت صادقة في مزاعمها بشأن الايرانيين – ونحن نشكك بهذه المزاعم- فعليها ان ترفع الحظر”.

وأوضح موسوي أن بامكان الامريكيين فتح الطريق لدخول الأدوية والاجهزة الطبية الى ايران من خلال اطلاق الحرية للبنوك والمؤسسات المالية والتجارية. وأشار الى أن ايران قامت بالاجراءات القانونية وحصلت على حكم ديوان العدالة الدولية، لكن ليس هناك افقا ايجابيا يمكن ان يحصل من امريكا. من جهة ثانية، أعرب المتحدث باسم الخارجية عن قلق طهران من امكانية اصابة السجناء الايرانيين في السجون الامريكية بالامراض ، داعياً السلطات الامريكية الى تأمين سلامة هؤلاء السجناء الذين تحتجزهم واشنطن كرهائن. وأكد استعداد ايران لاستعادة هؤلاء السجناء والمختطفين الذين لم تقدم امريكا اي دليل لاحتجازهم.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية