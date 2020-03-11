اليمن: غارات وخروقات مكثفة للعدوان في محافظات عدة

واصلت قوى العدوان السعودي الاميركي على اليمن تصعيدها العسكري وخرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة بشكل مكثف، فيما شن طيران العدوان 40 غارة على محافظات حجة، صعدة، مأرب، والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد مصدر أمني يمني أن “خروقات قوى العدوان بلغت 248 خرقاً بينها تحليق سبع طائرات تجسسية في أجواء شارع الـ 50 والجبلية وكيلو 16 وحيس، و28 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و 209 خروقات بالأعيرة النارية المختلفة”، وأكد “استشهاد فتاة متأثرة بجراحها نتيجة قصف مدفعي للغزاة استهدف منزلهم في قرية دوم الهادي بمديرية التحيتا”.

ولفت المصدر الى ان “العدوان قصف بعدد من قذائف الهاون أماكن متفرقة من شارع الخمسين وحي 7يوليو وأماكن متفرقة في منطقة المنظر، كما قصف بالمدفعية قرية الدحفش بمديرية الدريهمي المحاصرة”، وأوضح ان “طيران العدوان شن في محافظة صعدة غارة على مديرية الظاهر وغارة على مديرية شدا الحدودية بالتزامن مع قصف صاروخي ومدفعي على مزارع وممتلكات المواطنين”.

وذكر المصدر أن “طيران العدوان استهدف في محافظة حجة مديرية بكيل المير بثلاث غارات وشن عشر غارات على مديرية حرض وسبع غارات على منطقة المزرق، كما استهدف بغارة مديرية ميدي”، وأشار إلى أن “الطيران شن سبع غارات على منطقتي اليتمة والمهاشمة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف وعشر غارات على هيلان بمديرية صرواح محافظة مأرب”.

المصدر: موقع انصار الله