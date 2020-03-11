استشهاد طفل فلسطيني خلال اقتحام العدو الاسرائيلي لجبل العرمة جنوب نابلس

استشهد الطفل الفلسطيني محمد حمايل (15 عاما) الاربعاء متأثرا بجروح أصيب بها خلال اقتحام العدو الاسرائيلي والمستوطنين الصهاينة جبل العرمة جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأكدت مصادر فلسطينية “ارتفاع عدد الاصابات في صفوف المواطنين لتصل لـ60 شخصا بينهم 3 إصابات خطيرة، خلال تصدي أهالي قرية بيتا جنوب نابلس، لاقتحام قوات الاحتلال لجبل العرمة جنوب نابلس”.

ولفتت المصادر الى ان “وزارة الصحة الفلسطينية تعاملت مع 22 إصابة تعاملت معها الطواقم الطبية في مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس، وصلت من جبل العرمة”، وأوضحت ان “من بين الإصابات 3 خطيرة نتيجة الاصابة بالرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أما باقي الإصابات مستقرة”.

وأشارت المصادر الى ان “عددا كبيرا من الجيبات العسكرية اقتحم الجبل فجرا، وهاجم الجنود اعتصاما سلميا هناك، بإطلاق وابل من الأعيرة النارية والمعدنية وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، ما أدى إلى وقوع الإصابات”، وذكرت ان “مئات المواطنين الفلسطينيين توافدوا الليلة الماضية إلى قمة جبل العرمة التابع لأراضي بلدة بيتا واعتصموا هناك، في ظل دعوات لاقتحامه من قبل المستوطنين”.

ولفتت المصادر الى ان “كان هناك دعوات من قبل المستوطنين لاقتحام الجبل، في محاولة للسيطرة على موقع تاريخي أثري فوق قمته”، وتابعت ان “أهالي القرية والبلدات والقرى المجاورة، تصدوا لمحاولات اقتحام المستوطنين لقمة الجبل قبل نحو أسبوعين”.

المصدر: فلسطين اليوم