أ ف ب: الإمارات مستعدة لزيادة إنتاجها من النفط بمليون برميل يوميا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2020 - 12:54

أ ف ب: الإمارات مستعدة لزيادة إنتاجها من النفط بمليون برميل يوميا

منذ 14 mins 11 March، 2020
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