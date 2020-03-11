وزارة الصناعة أمهلت 48 ساعة لسحب معقمات غير مطابقة للمواصفات من الاسواق – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2020 - 12:54

وزارة الصناعة أمهلت 48 ساعة لسحب معقمات غير مطابقة للمواصفات من الاسواق

منذ 22 mins 11 March، 2020
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