الصحة الفلسطينية: استشهاد الفتى محمد حمايل (15 عاماً) متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في الرأس جنوب نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2020 - 12:54
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الصحة الفلسطينية: استشهاد الفتى محمد حمايل (15 عاماً) متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في الرأس جنوب نابلس
منذ 28 mins
11 March، 2020
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