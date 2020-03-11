الصحة الفلسطينية: استشهاد الفتى محمد حمايل (15 عاماً) متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في الرأس جنوب نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2020 - 12:54

الصحة الفلسطينية: استشهاد الفتى محمد حمايل (15 عاماً) متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في الرأس جنوب نابلس

منذ 28 mins 11 March، 2020
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