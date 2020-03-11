روحاني : جميع اجهزة الدولة مستنفرة لمكافحة كورونا

أكد الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني، أن جميع أجهزة الدولة مستنفرة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، داعياً الى العمل على قطع سلسلة انتشار الفيروس، والتقليل من الحركة والتردد الى ادنى حد سواء داخل المحافظات أو بين المدن. ولدى ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء، قال روحاني إن “شعبنا وتزامناً مع الأيام الاخيرة من السنة الايرانية يواجه مشاكل جديدة لم تشهد لها ايران ومعظم الدول الاخرى خلال العقود الأخيرة”، مضيفاً أن “فيروس كورونا ترك اثاره على اسلوب الحياة والاقتصاد والكثير من المهن كما اثر بشكل كبير على السفر وحركة المجتمع ، وبالتالي لابد من التعامل بجد مع هذا الموضوع”.

وحول كيفية قطع حلقات سلسلة انتشار كورونا، أكد الرئيس روحاني دور المواطنين في هذا المجال معتبراً أن “تطبيق التوجيهات الصحية بتفاصيلها والامتناع عن السفر يساهمان بشكل فاعل في تفتيت سلسلة هذا المرض”. ورفض روحاني الاقتراحات الداعية الى الغاء عطلة عيد النوروز والسنة الايرانية الجديدة وتأجيلها الى ما بعد القضاء على كورونا، معتبرا أن “هذه المناسبة مرتبطة بعادات وتقاليد المواطنين وبالتالي لا يمكن الغاؤها بل المطلوب هو ان تدار وتجري بشكل يراعي التوجيهات والاحتياطات اللازمة للحيلولة دون انتشار هذا الفيروس”.

المصدر: ارنا