إصابات في جمايكا وبوليفيا وباراغواي علقت الدراسة

أكدت وزارة الصحة في جمايكا ظهور أول إصابة بفيروس كورونا في العاصمة كينغستون.

وأعلنت في بيان ان “حال امرأة وصلت إلى البلاد قادمة من المملكة المتحدة في الرابع من مارس آذار وتواصلت مع نظام الصحة العامة في التاسع منه، تخضع للعزل الطبي منذ ذلك الحين”.

وفي بوليفيا أعلن وزير الصحة أنيبال كروز تسجيل أول إصابتين بكورونا في البلاد.

وقررت باراغواي تعليق الدراسة في المدارس العامة ومنع التجمعات الكبيرة لمدة 15 يوما بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة جوليو مازوليني “إنه تأكد ظهور حالتين حتى الآن في البلاد”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية