إصابات في جمايكا وبوليفيا وباراغواي علقت الدراسة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 11 2020 - 09:50

إصابات في جمايكا وبوليفيا وباراغواي علقت الدراسة

منذ 31 mins 11 March، 2020
فيروس كورونا
جمايكا

أكدت وزارة الصحة في جمايكا ظهور أول إصابة بفيروس كورونا في العاصمة كينغستون.

وأعلنت في بيان ان “حال امرأة وصلت إلى البلاد قادمة من المملكة المتحدة في الرابع من مارس آذار وتواصلت مع نظام الصحة العامة في التاسع منه، تخضع للعزل الطبي منذ ذلك الحين”.

وفي بوليفيا أعلن وزير الصحة أنيبال كروز تسجيل أول إصابتين بكورونا في البلاد.

وقررت باراغواي تعليق الدراسة في المدارس العامة ومنع التجمعات الكبيرة لمدة 15 يوما بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة جوليو مازوليني “إنه تأكد ظهور حالتين حتى الآن في البلاد”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

التعليقات

ذات صلة