وزيرة الصحة البريطانية أكدت إصابتها بالفيروس

أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الصحة البريطانية نادين دوريس، في وقت متأخر من ليل أمس، أن الفحوص الطبية أثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وأضافت في بيان نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) “بمجرد إبلاغها بنتيجة التحاليل اتخذت الاحتياطات الموصى بها، وعزلت نفسها في المنزل”.

وأكدت صحيفة “تايمز أوف لندن”، أن دوريس، التي تخضع حاليا للعزل والرعاية الطبية، كانت قد اجتمعت مع مئات الأشخاص في البرلمان الأسبوع المنصرم، كما حضرت استقبالا مع رئيس الوزراء بوريس جونسون.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية