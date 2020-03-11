غرفة التحكم المروري: سقوط قتيل و6 جرحى في 6 حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2020 - 09:50
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مصادر المنار: الاتفاق على 7 نقاط خلال اجتماع مدعي عام التمييز مع الوكلاء القانونيين للمصارف وجمعية المصارف
مصادر المنار: النقاط تشمل عدم تحويل أموال المودعين من العملة الصعبة إلى الليرة اللبنانية من دون رضا صاحبها
مصادر المنار: النقاط تشمل السماح للمودعين بسحب 25 مليون ليرة شهرياً وما فوق ولمدة سنة وتأمين الرواتب بالليرة دفعة واحدة
مصادر المنار: القاضي عويدات سيجري اجتماعا مع سلامة بحضور القاضي إبراهيم لبحث التفاصيل المتعلقة بالعملة الصعبة
لبنان: إجراءات وقائية تشمل إقفال المتاحف والأحراج العامة حتى إشعارٍ آخر لمنع انتشار فيروس كورونا
تقرير مستشفى الحريري: تسجيل أول وفاة لمصاب بالكورونا والعدد الإجمالي للإصابات 51 وضعهم مستقر ما عدا 3 حالات بوضع حرج
المدير العام لمستشفى الحريري الجامعي: 11 إصابة جديدة شخصت الثلاثاء بعد إجراء 202 فحصاً مخبرياً
رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: نعلن تعليق صلاة الجمعة والجماعات بالمساجد مؤقتاً تأكيداً لأمر الله بحماية النفوس
مصلحة الليطاني في كتاب لوزير البيئة: استمرار رمي النفايات السائلة الملوثة في نهر الليطاني من مزارع أبقار في البقاع
مصلحة الأبحاث العلمية: الشائعات حول المناخ غير واقعية ومنخفض جوي اعتيادي الخميس ورياح لا تزيد عن 60 كلم بالساعة
النائب الحاج حسن: تعليق دفع مستحقات اليوروبوند خطوة جريئة ويجب دعم وضع خطة اقتصادية ومالية ونقدية متكاملة
الهلال الأحمر الفلسطيني: عشرات الإصابات برصاص الاحتلال بمواجهات في جبل العرمة في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية
شركة أرامكو السعودية تعتزم زيادة طاقتها الإنتاجية القصوى من النفط إلى 13 مليون برميل يوميا
الولايات المتحدة الأميركية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 1000 مصاب والوفيات إلى 30
وزارة الصحة التركية: تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد وتم وضع المصاب قيد الحجر الصحي
وزارة الصحة الاندونيسية تعلن عن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا
المبعوث الأميركي إلى أفغانستان: الرئيس الأفغاني أصدر مرسوما بالإفراج عن 5 آلاف سجين من طالبان بدءا من السبت المقبل
غرفة التحكم المروري: سقوط قتيل و6 جرحى في 6 حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية
منذ 53 mins
11 March، 2020
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