الصحة التركية: تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في تركيا

أكدت السلطات التركية، مساء الثلاثاء، تسجيل أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في تركيا.

وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في تصريح صحفي، إن المريض أصيب بالفيروس خلال وجوده في أوروبا، وهو حاليا قيد الحجر الصحي.

وأضاف قوجة أن المصاب بفيروس كورونا ذكر وهو مواطن تركي وحالته الصحية العامة جيدة، وتم وضع أفراد عائلته وكل المحيطين به تحت المراقبة الصحية.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، في أواخر شهر يناير 2020، أن الخطر الناجم عن تفشي النوع الجديد لفيروس كورونا، يمثل حالة طارئة بالنسبة للعالم وليس فقط للصين بلد المنشأ، حيث انتشر في ديسمبر 2019، وأطلق عليه اسم”COVID-2019″، داعية لاتخاذ إجراءات ضرورية على المستوى الدولي لمواجهة المرض.

وحتى مساء الثلاثاء، سجلت في العالم 118859 حالة للإصابة بالفيروس، الذي انتشر في أكثر من 100 دولة، ومنها 4269 حالة وفاة، أغلبهم في الصين، فيما أعلن عن تعافي نحو 65 ألف شخص من بين المصابين.

المصدر: وكالة الاناضول