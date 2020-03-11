البنتاغون يعترف بتقديم دعم لـ “طالبان” في محاربة “داعش”

أقرت الولايات المتحدة بتقديمها “دعما محدودا” لحركة “طالبان” في محاربتها تنظيم “داعش” في أفغانستان.

وقال قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) كينيث ماكينزي، خلال جلسة استماع في مجلس النواب، الثلاثاء: “خلال الأشهر الأخيرة رأينا حركة طالبان تقلص وتنهي وجود داعش في ولاية ننكرهار، وهم قاموا بذلك بشكل فعال”.

وأشار إلى أن الظروف في هذه المنطقة تعتبر من الأصعب من ناحية خوض العمليات القتالية، مضيفا أن “طالبان” فقدت الكثير من مقاتليها هناك.

وردا على سؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة تقدم دعما للحركة، قال ماكينزي إن “الدعم من قبلنا كان محدودا جدا”.

وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت في وقت سابق دولا أخرى، بما فيها روسيا وإيران وباكستان بدعم “طالبان”، وعرقلة عملية السلام في أفغانستان.

كما نفت واشنطن في وقت سابق إمكانية التعامل مع حركة “طالبان” لمحاربة نفوذ “داعش” في أفغانستان.

المصدر: وكالات