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March 11 2020 - 03:42

سلطات موسكو تفرض قيودا على الفعاليات الجماهيرية بسبب كورونا

منذ 2 ساعة 11 March، 2020
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أخبار دولية - روسيا

وجه عمدة موسكو سيرغي سوبيانين بحظر الفعاليات الجماهيرية في العاصمة الروسية، التي يتجاوز عدد المشاركين فيها 5 آلاف شخص، حتى يوم 10 أبريل المقبل، وذلك على خلفية انتشار فيروس كورونا.

وجاء في قرار العمدة أن الحظر يشمل الفعاليات الرياضية والعروض والفعاليات الحاشدة والجماهيرية.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في موسكو بلغ 9 حالات، دون تسجيل وفيات، فيما تعافى شخص واحد. وبلغ إجمالي عدد المصابين بكورونا في عموم روسيا 20 شخصا.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم بلغ أكثر من 114 ألف شخص، وتوفي أكثر من 4 آلاف بسبب الفيروس، فيما بلغ عدد المتعافين أكثر من 64 ألف شخص.

المصدر: وكالات

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