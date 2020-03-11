نيبينزيا: قرار مجلس الأمن حول أفغانستان يفتح “نافذة الفرص” لتحقيق المصالحة في هذا البلد

رحب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بتبني مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، قرارا يدعم الاتفاق المبرم مؤخرا بين الولايات المتحدة وحركة “طالبان” الأفغانية.

وفي أعقاب التصويت على القرار، الذي جرى تبنيه بإجماع، قال نيبينزيا إن روسيا “صوتت لصالح قرار مجلس الأمن بشأن أفغانستان، الذي يفتح نافذة الفرص لتحقيق المصالحة الوطنية في هذا البلد”.

وأشار المندوب الروسي إلى أن الطريق إلى انطلاق عملية سلام شاملة في أفغانستان لن يكون سهلا وسيتطلب جهودا مشتركة من قبل الأطراف الأفغانية، ومساعدة من قبل شركاء إقليميين ودوليين”.

وتابع أن الجهود كافة يجب تركيزها على عدم الإبطاء في بدء مفاوضات أفغانية أفغانية شاملة، بمشاركة جميع القوى الاجتماعية والسياسية لهذا البلد”.

ودعا الدبلوماسي جميع القوى السياسية الأفغانية إلى طرح “كل الخلافات والمصالح الضيقة والطموحات السياسية جانبا”، مشيرا إلى مراجعة القرارات العقابية لمجلس الأمن بحق حركة طالبان بالتزامن مع سن التشريعات الوطنية المناسبة تعد من الشروط الحتمية لإعادة الوضع في البلاد إلى استقراره بصورة دائمة”.

المصدر: وكالات