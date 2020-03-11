البنتاغون: تركيا لن تحصل على منظومات “باتريوت” ما لم تتخل عن “إس-400” الروسية

أعلن مسؤول في البنتاغون أنه ينبغي على أنقرة إعادة منظومات “إس-400” الجوية الروسية إلى موسكو، في حال كانت تسعى للحصول على منظومات “باتريوت” الأمريكية.

وفي موجز صحفي، الثلاثاء، قال مساعد وزير الحرب الأمريكي، جوناثان راث هوفمان: “لقد كان موقف رئيس البنتاغون واضحا تماما منذ اليوم الأول من عمله في منصبه هذا، مفاده أن تركيا لن تحصل على باتريوت ما لم تعد إس-400”.

وجاء ذلك في تعليق لهوفمان على تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي قال، في وقت سابق، إن واشنطن “خففت” موقفها إزاء صفقة شراء منظومات “إس-400” الروسية المضادة للجو.

وبحسب أردوغان فكل ما باتت الولايات المتحدة تطلبه من تركيا بهذا الصدد هو عدم إدخال المنظومات الروسية في الخدمة.

وكان أردوغان قد أكد، في 5 مارس، أن نشر منظومات “إس-400” في تركيا سيبدأ في أبريل المقبل.

وفي العام 2017، عقدت أنقرة اتفاقا مع موسكو لشراء منظومات “إس-400” لتصبح أول دولة من دول الناتو تقتني هذه المنظومات المضادة للجو.

المصدر: وكالات