نقابة مستخدمي صندوق الضمان قررت التوقف عن العمل وعدم الحضور الى المكاتب للايام الثلاثة المقبلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 11 2020 - 00:30

نقابة مستخدمي صندوق الضمان قررت التوقف عن العمل وعدم الحضور الى المكاتب للايام الثلاثة المقبلة

منذ 57 mins 10 March، 2020
5e67f6be49d5d_
لبنان

عقد المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي صندوق الضمان الاجتماعي اجتماعا طارئا مساء اليوم في مركز النقابة، لبحث الوضع الصحي الذي يعيشه البلد بعد تفشي فيروس الكورونا وحفاظا على سلامة المستخدمين والمضمونين قرر المجلس بالإجماع ما يلي:
1- التوقف عن العمل وعدم الحضور الى المكاتب أيام الأربعاء والخميس والجمعة وتسوية أوضاعهم لاحقا.
2- مطالبة الإدارة بتعقيم المكاتب كافة خلال الأيام المذكورة أعلاه.
بناء لما تقدم، يدعو المجلس التنفيذي الزملاء المستخدمين التزام المنازل، وتبقي النقابة اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة كل التطورات.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة