بلدية برج حمود تدحض ما اشيع عن اصابة احد موظفيها بفيروس كورونا

صدر عن بلدية برج حمود البيان الآتي:”راجت اليوم الثلاثاء 10 آذار 2020 بين المواطنين والأهالي في منطقة برج حمود رسالة صوتية عبر تطبيق واتساب، يدعي فيها أحد المواطنين أن موظفا في بلدية برج حمود مصاب بفيروس كورونا المستجد، وأنه يصار إلى تعقيم مبنى البلدية. التسجيل يجزم ان الفحوصات أجريت للموظف، وهو رجل دين، وأكدت إصابته بالعدوى.

إن بلدية برج حمود، وإذ تنفي كل ما سبق عن حالة الإصابة، تستغرب هذا التأكيد والجزم بالإصابة دون أي معطى.

ومع أصدق تمنياتنا بدوام الصحة والعافية للجميع، نتمنى على المواطنين والأهالي تفادي نشر الشائعات في هذه الظروف، حيث أنها تؤدي إلى إثارة الهلع، وعرقلة العمل الاداري، ومفاقمة الأزمات الإقتصادية والمعيشية.

وبسبب هذه الأضرار التي تلحقها هذه الممارسات، إن بلدية برج حمود تؤكد انها لن تتساهل في متابعة مثل هذه الأفعال، وتحميل فاعليها كافة المسؤوليات القانونية عن أفعالهم والأضرار التي يلحقونها.

تبقى الإشارة إلى معلومة صحيحة في التسجيل المذكور، وهي أنه يتم إجراء تعقيم كامل للمبنى البلدي صباحا ومساء كل يوم، مع إجراءات إحترازية ووقائية أخرى، حفاظا على صحة العاملين والمواطنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام